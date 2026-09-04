दिवंगत एक्टर असरानी को याद कर भावुक हुए अक्षय कुमार, ‘हैवान’ से साझा किया आखिरी शॉट, बोले- कोई आप जैसा नहीं

Asrani Last Shot in Haiwaan: हिंदी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन असरानी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन पर्दे पर उनका जादू एक बार फिर दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। अभिनेता की आखिरी फिल्म 'हैवान' उनकी यादों को बड़े पर्दे पर जिंदा रखने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने असरानी का एक सीन सोशल मीडिया पर साझा किया और उनके साथ काम करने की अपनी याद को बेहद भावुक अंदाज में जाहिर किया।