Mirzapur The Movie First Review: भौकाल टाइट या ठंडा पड़ा मामला? पढ़ें मुन्ना भैया की ‘मिर्जापुर’ का पहला रिव्यू

Mirzapur The Movie Review: अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ ने ओटीटी पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। अब इसी कहानी के किरदार और उसका वही देसी अंदाज बड़े पर्दे पर नजर आ रहा है। ‘मिर्जापुर द मूवी’ के शुरुआती शो शुरू होते ही फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गई है। मशहूर ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को लेकर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इसे चार स्टार दिए हैं।