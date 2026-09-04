‘मदद या मार्केटिंग?’ नेपाल त्रासदी में सोनू सूद के काम पर उठाए थे पत्रकार ने सवाल, अब अभिनेता ने दिया जवाब

Sonu Sood on Nepal Flood Work: नेपाल इस समय सदी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। रसुवा, भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में आए जलप्रलय ने तबाही मचा रखी है। इस संकट की घड़ी में हमेशा की तरह मदद का हाथ बढ़ाने बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद पहुंच गए हैं और राहत कार्यों में जुट गए हैं। लेकिन इंटरनेट पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक पत्रकार ने उनके राहत कार्यों को 'मार्केटिंग कैंपेन' बता दिया। अब एक्टर ने बिना भड़के बेहद शांत और शालीन अंदाज में आलोचक को ऐसा जवाब दिया, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है।