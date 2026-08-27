नेपाल त्रासदी पर एकजुट हुआ बॉलीवुड: मनीषा कोइराला ने जताया दुख तो उदित नारायण बोले- तबाही देख रोना आ रहा

Bollywood On Nepal flash floods: हिमालयी सीमावर्ती देश नेपाल और तिब्बत में बुधवार को एक विशाल ग्लेशियर के अचानक ढहने से आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और हिमस्खलन के बाद भोटे कोशी नदी के उफान पर आने से रसुवा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिससे अब तक 359 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है वहीं, 1500 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस त्रासदी ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि वहां मौजूद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के कई पर्यटकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस दुखद हादसे पर भारतीय फिल्म उद्योग के कई दिग्गज कलाकारों ने गहरा शोक जताया है।