शर्मिला टैगोर पर मुकेश खन्ना का फूटा गुस्सा, वंदे मातरम विवाद पर बोले- मुस्लिम संग शादी के बाद याद आया दूसरा धर्म

Mukesh Khanna On Sharmila Tagore Vande Mataram: 'महाभारत' में भीष्म पितामह और 'शक्तिमान' जैसी भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने 'वंदे मातरम' पर दिए अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बयान पर बड़ा हमला बोला है। मुकेश खन्ना ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें शादी के बाद ही पता चला कि इस्लाम भी मौजूद है? बेगम बनने के बाद ही शर्मिला टैगोर को एहसास हुआ कि मुसलमान एक अलग धर्म का पालन करते हैं? क्या वह हिंदू धर्म भूल गई हैं...