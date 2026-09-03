‘वो आदमी मेरे पिता की उम्र का है’, PM मोदी पर बात करते हुए भावुक हुईं स्मृति ईरानी, बोलीं- उनकी मां मर गईं और वो वंदे भारत को झंडा दिखाने चले गए

स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ की नविका कुमार के साथ बातचीत में कई राजनीतिक और निजी मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार आलोचना देखने को मिल रही है। खास तौर पर युवा पीढ़ी और जेन-जी के बीच सरकार को लेकर नाराजगी की चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे माहौल में क्या एक नेता के तौर पर स्मृति ईरानी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और सरकार का बचाव करना है?