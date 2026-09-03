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CM विजय से मिले कार्थी, फिल्म पायरेसी पर की ऐसी बात, ‘आपसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता’

Vijay Piracy Issue: कार्थी ने कॉलीवुड में पायरेसी के मुद्दे पर CM विजय से हुई मुलाकात का खुलासा किया। उन्होंने ‘जन नायकन’ लीक का जिक्र करते हुए सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 03, 2026

Karthi Vijay meeting

कार्थी ने कॉलीवुड में पायरेसी के मुद्दे पर CM विजय से हुई मुलाकात (सोर्स: X-@SacnilkEntmt/@nri4thalapathy)

Karthi Vijay Meeting: साउथ एक्टर कार्थी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सरदार 2’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कॉलीवुड में बढ़ती पायरेसी की समस्या पर खुलकर बात की। कार्थी ने बताया कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने विजय से कहा था कि वह पायरेसी की समस्या को दूसरों से बेहतर समझते हैं और उन्हें इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए।

CM विजय से क्या बोले कार्थी?

प्रेस से बातचीत के दौरान कार्थी से फिल्मों के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ऑनलाइन लीक होने को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि विजय इस समस्या को अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह पायरेसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

कार्थी ने अपनी मुलाकात का किस्सा बताते हुए कहा, “अन्ना, मथावंगला विदा उंगलुक्कु नल्लावे थेरियुम। नींगले पाथुकोंगा।” इसका मतलब है, “भाई, आप इसे किसी और से बेहतर समझते हैं। कृपया इसका खुद ध्यान रखें।” कार्थी ने यह बात विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ के ऑनलाइन लीक होने के संदर्भ में कही। जब कार्थी से पूछा गया कि क्या राजनीति उनके भविष्य का हिस्सा हो सकती है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि फिलहाल उनका मकसद अच्छी फिल्में बनाना है।

रिलीज से पहले लीक हुई थी ‘जन नायकन’

विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ पहले जनवरी में पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सीबीएफसी से जुड़ी प्रक्रिया के बाद इसकी रिलीज जुलाई तक टल गई। इसी दौरान फिल्म का HD प्रिंट अप्रैल में ऑनलाइन लीक होने की खबर सामने आई थी। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं।

‘जन नायकन’ को विजय की आखिरी फिल्म बताया गया था, इसलिए इसे लेकर काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और इसने दुनियाभर में 324.38 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

कार्थी ने ‘जापान’ को लेकर भी की बात

‘सरदार 2’ के प्रमोशन के दौरान कार्थी ने अपने हालिया काम को लेकर भी बात की। अपनी 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘जापान’ के बारे में उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से निर्देशक राजू मुरुगन के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए यह फिल्म उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। हालांकि, फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। कार्थी ने बताया कि ‘आवेशम’ (2024) देखने के बाद उन्हें लगा कि यह वैसी फिल्म थी, जैसी वह ‘जापान’ से उम्मीद कर रहे थे।

‘कैथी’ और ‘सरदार’ की तारीफ पर क्या बोले?

कार्थी ने अपनी फिल्मों ‘कैथी’ (2019), ‘सरदार’ (2022) और ‘मेयाझगन’ (2024) को मिली तारीफ पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर फिल्म अलग होती है और कलाकार दर्शकों को खुश करने की उम्मीद से फिल्में बनाते हैं।

उन्होंने दर्शकों की तुलना माता-पिता से करते हुए कहा कि अगर वे अच्छी फिल्म बनाएंगे तो दर्शक उसकी तारीफ करेंगे और अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो आलोचना भी करेंगे। कार्थी ने कहा कि वह दोनों तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं।

10 सितंबर को रिलीज होगी ‘सरदार 2’

‘सरदार 2’ साल 2022 में आई कार्थी की फिल्म ‘सरदार’ का सीक्वल है। पहली फिल्म में उन्होंने पिता और बेटे यानी चंद्र बोस और विजय प्रकाश का डबल रोल निभाया था। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, ‘सरदार’ फिल्म ने दुनियाभर में करीब 84 करोड़ रुपये कमाए थे।

अब ‘सरदार 2’ 10 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में कार्थी के साथ आशिका रंगनाथ और एसजे सूर्या भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

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Updated on:

03 Sept 2026 06:45 pm

Published on:

03 Sept 2026 06:45 pm

Hindi News / Entertainment / CM विजय से मिले कार्थी, फिल्म पायरेसी पर की ऐसी बात, ‘आपसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता’

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