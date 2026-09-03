CM विजय से मिले कार्थी, फिल्म पायरेसी पर की ऐसी बात, ‘आपसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता’

Karthi Vijay Meeting: साउथ एक्टर कार्थी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सरदार 2’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कॉलीवुड में बढ़ती पायरेसी की समस्या पर खुलकर बात की। कार्थी ने बताया कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने विजय से कहा था कि वह पायरेसी की समस्या को दूसरों से बेहतर समझते हैं और उन्हें इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए।