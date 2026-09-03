‘लोग रो रहे थे क्योंकि मैं हार गई थी’, 2024 चुनाव हारने के बाद टूट गईं स्मृति ईरानी? बोलीं- मैंने उस जगह को शून्य से खड़ा किया

स्मृति ईरानी ने 'टाइम्स नाउ' की नविका कुमार से बात करते हुए बताया है कि उन्हें उस वक्त कैसा लगा था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में स्मृति कहती हैं- 'मुझे याद है, जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, मैंने कहा था कि मुझे उस जगह से पैदल चलकर जाना है, जिसे मैंने बिल्कुल शून्य से खड़ा किया था। वहां मौजूद लोग मेरे हारने पर रो रहे थे। मुझे उस पूरी स्थिति को समझने और उससे उबरने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था।'