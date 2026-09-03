सिद्धार्थ-तमन्ना के किसिंग सीन ने मचाई सनसनी, फैंस ने तुरंत पकड़ लिया बड़ा झोल, Video वायरल

Sidharth Tamannaah kissing video: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म ‘Vvan' रिलीज से पहले ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था और अब मेकर्स इसके पहले गाने ‘समझो ना’ को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ और तमन्ना का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दोनों किस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को देखकर एक पल के लिए लोग हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही फैंस ने इसकी असलियत पकड़ ली।