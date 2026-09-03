तानसेन की धरती पर ‘प्रभारी राग’, आठ में सात संगीत कॉलेज स्थायी प्राचार्य के बिना

जिस धरती ने तानसेन जैसे महान संगीत साधक को जन्म दिया और जहां ग्वालियर घराने ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी, उसी प्रदेश में सरकारी संगीत शिक्षा व्यवस्था खुद बेसुरी होती जा रही है। मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग के अधीन संचालित आठ शासकीय संगीत महाविद्यालयों में से सिर्फ खंडवा में नियमित प्राचार्य पदस्थ हैं। बाकी सात महाविद्यालय वर्षों से प्रभारी व्यवस्था के भरोसे चल रहे हैं। इनमें ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, धार, मंदसौर, नरसिंहगढ़ और मैहर शामिल हैं।

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