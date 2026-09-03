रिटायरमेंट के बाद भी ज्ञान बांटने का जुनून, मुफ्त में पढ़ा रहे गुरुजी, जरूरतमंद बच्चों की कॉपी-किताब का खर्च उठाते हैं, फीस भी नहीं लेते

ग्वालियर. आमतौर पर नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद लोग आराम की जिंदगी बिताते हैं। लेकिन शहर के कुछ रिटायर्ड गुरुजी ऐसे हैं, जिनके लिए रिटायरमेंट का मतलब बच्चों से दूरी नहीं, बल्कि उन्हें अधिक समय देना है। शिक्षक, प्राचार्य और बैंक अधिकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद भी पिछले छह साल से बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं। जरूरतमंद बच्चों की कॉपी-किताब और पढ़ाई से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं पर अपनी जेब से खर्च भी कर रहे हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है, पत्रिका ने दो दिन पूर्व से ही मेरा गुरु मेरी सीख अभियान से शिक्षकों के जुनून पर प्रकाश डालना शुरू किया है। आज ऐसे शिक्षकों और समाजसेवियों से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने नौकरी खत्म होने के बाद भी शिक्षा देने का काम नहीं छोड़ा। इनके लिए न वेतन है, न फीस और न किसी सम्मान की अपेक्षा। मकसद सिर्फ इतना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई न रुके।