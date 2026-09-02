Gwalior… उद्घाटन के 13 महीने बीते, एक ट्रायल भी हुआ, लेकिन नहीं शुरू हो सकी बसें

ग्वालियर. शहर को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आइएसबीटी) की सौगात मिले एक साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जिस टर्मिनल से ग्वालियर सहित कई राज्यों के शहरों के लिए बस सेवा संचालित करने की योजना थी, वह अब भी यात्रियों और बसों का इंतजार कर रहा है। करीब 77 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आइएसबीटी का उद्घाटन 5 जुलाई-2025 को मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन इसके बाद निजी बस ऑपरेटरों ने यहां से दूरी बना ली। अब स्थिति यह है कि करोड़ों रुपए का यह टर्मिनल अधिकांश समय वीरान नजर आता है।