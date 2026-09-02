ग्वालियर : जिंदा कोबरा डिब्बे में बंद कर हजार बिस्तर अस्पताल पहुंच गया डसा हुआ सपेरा, सुपर स्पेशियलिटी में स्टोर के पास निकला सांप

ग्वालियर. बारिश के मौसम में शहर और अंचल में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मंगलवार को जेएएच में सांप से जुड़ी दो घटनाओं ने डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और मरीजों को हैरान कर दिया। कोबरा के डसने के बाद एक सपेरा ङ्क्षजदा सांप को डिब्बे में बंद कर इलाज के लिए हजार बिस्तर अस्पताल पहुंच गया। वहीं, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की पांचवीं मंजिल पर स्टोर के पास सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मऊजमाहर गांव निवासी ग्यासीनाथ पेशे से सपेरा है। मंगलवार सुबह वह सितावली गांव में एक घर में घुसे कोबरा को पकड़ने गया था। सांप को पकड़कर डिब्बे में रखने के दौरान कोबरा ने उसके हाथ पर डंस लिया। इसके बाद वह उसी जिंदा सांप को डिब्बे में बंद कर हजार बिस्तर अस्पताल पहुंच गया। डिब्बे में जिंदा कोबरा होने की जानकारी मिलते ही मरीज और उनके परिजन उससे दूर हट गए। ग्यासीनाथ को आईसीयू में प्राथमिक उपचार दिया गया और भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसी दौरान वह बिना बताए अस्पताल से चला गया। इसके बाद डॉक्टर और स्टाफ उसकी तलाश करते रहे।