जब बॉलीवुड की चमक पहुंची अचलनाथ की शरण में…ग्वालियर में भूमि पेडनेकर का दिखा आध्यात्मिक अंदाज

ग्वालियर. बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर, कैमरों की फ्लैश और शूटिंग की आपाधापी से अलग… ग्वालियर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। प्रसिद्ध अभिनेत्री भूमि पेडनेकर जब अचलेश्वर मंदिर पहुंचीं तो उनका अंदाज पूरी तरह आध्यात्मिक नजर आया। सफेद प्रिंटेड सूट में सादगी से पहुंचीं भूमि ने भगवान शिव के दर्शन किए, आरती में शामिल हुईं और हाथ में जपमाला लेकर मंत्र जाप भी किया। भूमि का यह अंदाज उनके प्रशंसकों के लिए भी कुछ अलग था। पर्दे पर अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री मंदिर परिसर में काफी शांत और सहज दिखाई दीं। उन्होंने कुछ समय मंदिर में बिताया और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। ग्वालियर प्रवास के दौरान भूमि पेडनेकर ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भी आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने ग्वालियर में कुछ समय बिताया और शहर के प्रमुख स्थानों को भी देखा।