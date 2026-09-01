KYC और क्रेडिट कार्ड के नाम पर भेजी APK फाइल, तीन खातों से 3.35 लाख रुपए पार

ग्वालियर। साइबर ठगों ने लोगों को झांसे में लेकर बैंक खातों से रुपए उड़ाने का नया तरीका अपनाया है। ग्वालियर शहर और देहात में तीन लोगों को अलग-अलग बहाने से निशाना बनाकर ठगों ने कुल 3.35 लाख रुपए पार कर दिए। कहीं गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाया तो कहीं क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कराने का झांसा दिया। ठगों ने पीड़ितों के मोबाइल पर APK फाइल भेजकर उन्हें क्लिक कराया और इसके बाद बैंक खातों में जमा रकम निकाल ली। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ितों ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। जांच के बाद पुलिस ने तीनों मामलों में साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।