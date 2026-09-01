खेतों तक पहुंचेगा एआइ, सीड- पानी, कीटनाशक तक की लिमिट होगी तय, सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, किसानों और विद्यार्थियों को दी जाएगी ट्रेनिंग

ग्वालियर. ग्वालियर चंबल अंचल के खेतों में अब खेती का तरीका तकनीक के साथ बदलने की तैयारी है। आने वाले समय में खेत में कितनी मात्रा में सीड की जरूरत है, किस क्षेत्रफल में कितना फर्टिलाइजर उपयोग करना है और फसल के लिए कितना पानी पर्याप्त होगा, इसका अनुमान एआइ के जरिए लगाया जा सकेगा। खेती के अलग अलग ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की दिशा में राजमाता विजयाराजे ङ्क्षसधिया कृषि विश्वविद्यालय ने पहल शुरू की है। इसके तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने के साथ विद्यार्थियों को भी एआइ आधारित कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआइ आधारित सॉफ्टवेयर किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खेत और फसल से जुड़े आंकड़ों के आधार पर तकनीक यह समझने में मदद करेगी कि किस समय किस संसाधन की कितनी आवश्यकता है। भविष्य में मौसम, मिट्टी और फसल की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं से जुड़े डेटा को भी तकनीक से जोड़कर खेती के निर्णयों को अधिक सटीक बनाया जा सकेगा।