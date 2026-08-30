Gwalior News: कॉलोनाइजर गायब, 86,840 प्लॉट फंसे; अब किसानों को नोटिस भेजेगा नगर निगम

ग्वालियर। नगर निगम की जियो टैगिंग में शहर की अवैध कॉलोनियों और संपत्तियों का बड़ा गोरखधंधा सामने आया है। सर्वे में 86,840 नई संपत्तियां मिली हैं, जिनकी संपत्ति आइडी रिकॉर्ड में नहीं थी। वहीं 76,049 डुप्लीकेट आइडी भी चिह्नित की गई हैं। निगम अब बिना आइडी वाले प्लॉटों को संपत्तिकर के दायरे में लाएगा। रजिस्ट्री करा चुके प्लॉट धारक टीसी से संपर्क कर आइडी बनवा सकते हैं। खरीदार सामने नहीं आने पर जमीन बेचने वाले किसानों को नोटिस भेजकर टैक्स वसूला जाएगा। निगम सीमा में 2500 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। 30 सितंबर तक 66 वार्डों का सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है।

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