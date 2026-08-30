श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए झांसी से मथुरा तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, एमपी के कृष्ण भक्त देखें शेड्यूल

ट्रेन 01825 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मथुरा अनारक्षित विशेष ट्रेन 3 सितंबर को शाम 7.20 बजे झांसी से प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन रात 9.15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी और रात 12.25 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 01826, 4 सितंबर को सुबह 5.30 बजे मथुरा से रवाना होगी। ये ट्रेन आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, डबरा और दतिया के रास्ते होते हुए सुबह 11.15 बजे वापस वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। वापसी के दौरान ये विशेष ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पर सुबह 8.30 बजे रुकेगी।