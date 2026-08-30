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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए झांसी से मथुरा तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, एमपी के कृष्ण भक्त देखें शेड्यूल

Jhansi Mathura Special Trains : उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और मथुरा के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
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ग्वालियर

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Mohammad Faiz Mubarak

Aug 30, 2026

Jhansi Mathura Special Trains

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए झांसी से मथुरा चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें (फोटो सोर्स: Patrika)

Gwalior News : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा-वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने तोहफा दिया है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और मथुरा के बीच दो जोड़ी अनारक्षित विशेष (स्पेशल) ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

नियमित ट्रेनों में यात्रियों के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए यह विशेष संचालन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर - चंबल अंचल के कृष्ण भक्तों को आवाजाही में खासी सहूलियत मिलेगी।

पहली विशेष ट्रेन 3 और 4 सितंबर का शेड्यूल

ट्रेन 01825 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मथुरा अनारक्षित विशेष ट्रेन 3 सितंबर को शाम 7.20 बजे झांसी से प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन रात 9.15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी और रात 12.25 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 01826, 4 सितंबर को सुबह 5.30 बजे मथुरा से रवाना होगी। ये ट्रेन आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, डबरा और दतिया के रास्ते होते हुए सुबह 11.15 बजे वापस वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। वापसी के दौरान ये विशेष ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पर सुबह 8.30 बजे रुकेगी।

दूसरी विशेष ट्रेन 4 सितंबर को दिन में होगा संचालन

दूसरी विशेष ट्रेन 01827 आगामी 4 सितंबर को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से सुबह 11. 45 बजे रवाना होगी। ये दोपहर 1.25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी और शाम 5.10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। वहीं, वापसी के लिए ट्रेन 01828 मथुरा से शाम 7.30 बजे रवाना होगी, जो रात 10.35 बजे ग्वालियर और रात 1 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी।

नई दिल्ली- आगरा कैंट इंटरसिटी आएगी ग्वालियर तक

ट्रेन 14212 नई दिल्ली - आगरा कैंट एक्सप्रेस को ग्वालियर तक चलाया जाएगा। ये ट्रेन 3 से 7 सितंबर तक और 14211 आगरा कैंट- नई दिल्ली 4 से 8 सितंबर तक ग्वालियर से शुरु होगी।

12 कोच की होगी ट्रेन

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दोनों ही विशेष ट्रेनों में कुल 12 कोच की व्यवस्था की गई है। इनमें 10 सामान्य श्रेणी (जनरल) और 2 सेकेंड सीटिंग / अनारक्षित कोच शामिल होंगे। इन ट्रेनों में सफर करने वाले श्रद्धालुओं को सामान्य अनारक्षित टिकट की सुविधा मिलेगी, जिससे काउंटर या यूटीएस एप के जरिए आसानी से टिकट प्राप्त किया जा सकता है।

आगरा कैंट - वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस जाएगी मथुरा तक

ट्रेन 11901 आगरा कैंट- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस को 3 से 6 सितंबर तक मथुरा तक चलाया जाएगा। वहीं, ट्रेन 11902 मथुरा से आगरा कैंटवीरांगना लक्ष्मीबाई के बीच 4 से 7 सितंबर तक चलेगी।

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Updated on:

30 Aug 2026 10:02 am

Published on:

30 Aug 2026 10:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए झांसी से मथुरा तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, एमपी के कृष्ण भक्त देखें शेड्यूल

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