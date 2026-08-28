अब सरकारी इमारतों की छतें बनेंगी बिजलीघर

ग्वालियर. सरकारी भवनों की खाली छतों का इस्तेमाल अब बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में स्थित शासकीय भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इन संयंत्रों की स्थापना रेस्को मोड में की जाएगी। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अद्र्ध शासकीय पत्र के माध्यम से शासकीय भवनों पर सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पत्र के साथ योजना से संबंधित दिशा-निर्देश भी भेजे गए हैं। अब जिले के विभिन्न सरकारी भवनों को सोलर रूफटॉप के लिए चिह्नित कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।