बालाजी मंदिर : अमेरिकन डॉलर-भारतीय मुद्रा से सजा हिंडोला उत्सव

चक्रधर झूले गेंदे-अपराजिता पुष्पों के मनोहारी हिंडोले में

सनातन धर्म मंदिर में चल रहे 14 दिवसीय हिंडोला उत्सव के अंतर्गत भगवान चक्रधर को गेंदे एवं अपराजिता के रंग-बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित मनोहारी झूले में विराजित किया गया। फूलों की आकर्षक सजावट के बीच भगवान चक्रधर के मनोहारी स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। मुख्य पुजारी पंडित रमाकांत शास्त्री ने भगवान चक्रधर को केसरिया पगड़ी, सुनहरी पीली पोशाक, मोतियों की और पुष्पों की मालाएं पहनाकर मनमोहक श्रृंगार किया। मंदिर परिसर में गेंदे और अपराजिता के फूलों से की गई भव्य सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। चारों ओर फूलों की सुगंध और भक्ति के वातावरण से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर महिला भक्त मंडल द्वारा भजन-कीर्तन प्रस्तुत किए गए। भक्तों ने श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ भगवान चक्रधर को झूला झुलाया और जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान कर दिया। भगवान चक्रधर को विशेष भोग अर्पित किया गया।