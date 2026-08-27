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ग्वालियर

मुख्यमंत्री की कलाई पर बंधा स्नेह का धागा, लाड़ली बहनों ने बांधी राखी

इस दौरान उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप अतिरिक्त राशि दिए जाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र भी भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बहनों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि भाई-बहन का रिश्ता केवल रक्षाबंधन के एक दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवनभर के स्नेह, विश्वास और जिम्मेदारी का रिश्ता है।
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ग्वालियर

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RAHUL GANGWAR

Aug 27, 2026

cm in gwalior

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बुधवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का भावुक दृश्य देखने को मिला।

रक्षाबंधन पर ग्वालियर पहुंचीं बहनों ने डॉ. यादव को सौंपा धन्यवाद पत्र, सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मियों ने भी बांधा रक्षा सूत्र

ग्वालियर. रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बुधवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता से जुड़ा भावुक दृश्य देखने को मिला। ग्वालियर की लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति अपना स्नेह और विश्वास जताया। मुख्यमंत्री ने भी बहनों को आत्मीय आशीर्वाद देते हुए प्रदेश की हर बहन के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और खुशहाली के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री के माथे पर रोली का तिलक लगाया और विधि-विधान से राखी बांधी। इस दौरान बहनों ने लाड़ली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप अतिरिक्त राशि दिए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को धन्यवाद पत्र भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बहनों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि भाई-बहन का रिश्ता केवल एक पर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवनभर के स्नेह, विश्वास और जिम्मेदारी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की प्रत्येक बहन उनके अपने परिवार का हिस्सा है।

हर बहन के चेहरे पर मुस्कान का संकल्प

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की हर बहन के चेहरे पर मुस्कान हो, बेटियां सुरक्षित रहें और महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और खुशहाली के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। रक्षाबंधन पर बहनों से मिले स्नेह को उन्होंने अपने लिए विशेष भावनात्मक क्षण बताया।

सीआईएसएफ की महिला कर्मियों ने भी बांधी राखी

रक्षाबंधन का सबसे भावुक क्षण उस समय आया, जब एयर टर्मिनल पर तैनात सीआईएसएफ की दो महिला सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री से राखी बांधने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सहर्ष अपनी कलाई आगे बढ़ाई और दोनों महिला कर्मियों से राखी बंधवाई। इसके बाद उन्होंने भाई की रस्म निभाते हुए दोनों को मिठाई और उपहार भेंट किए। महाराष्ट्र निवासी सीआईएसएफ कर्मी रासकर अश्विनी और राजस्थान निवासी पूनम यादव इस बार ड्यूटी के कारण अपने घर नहीं जा सकीं। रक्षाबंधन के दिन परिवार से दूर रहने की कसक दोनों के मन में थी। ऐसे में मुख्यमंत्री की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का अवसर उनके लिए भावुक कर देने वाला रहा। दोनों महिला सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें भाई के स्नेह की कमी महसूस नहीं होने दी।

मालनपुर जाते समय ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज की चौथी नवीन एकीकृत विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करने जा रहे थे। इसी सिलसिले में वे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर पहुंचे थे। इसी दौरान राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर लाड़ली बहनों और सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। इस आत्मीय अवसर पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। लाड़ली बहनों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात ने रक्षाबंधन के पर्व को भावनात्मक बना दिया। वहीं ड्यूटी के कारण परिवार से दूर महिला सुरक्षा कर्मियों को मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधने का अवसर मिला तो माहौल में भाई-बहन के रिश्ते की आत्मीयता साफ नजर आई। रक्षाबंधन के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बहनों के स्नेह को स्वीकार करते हुए उनके विश्वास को प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी से जोड़ा। बहनों ने भी राखी के साथ अपने विश्वास और उम्मीदों का संदेश दिया। एयर टर्मिनल पर कुछ देर के इस मिलन ने पर्व के पारंपरिक भाई-बहन के रिश्ते को प्रशासनिक और सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ दिया।

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Updated on:

27 Aug 2026 01:41 am

Published on:

27 Aug 2026 01:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मुख्यमंत्री की कलाई पर बंधा स्नेह का धागा, लाड़ली बहनों ने बांधी राखी

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