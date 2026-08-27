मुख्यमंत्री की कलाई पर बंधा स्नेह का धागा, लाड़ली बहनों ने बांधी राखी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज की चौथी नवीन एकीकृत विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करने जा रहे थे। इसी सिलसिले में वे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर पहुंचे थे। इसी दौरान राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर लाड़ली बहनों और सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। इस आत्मीय अवसर पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। लाड़ली बहनों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात ने रक्षाबंधन के पर्व को भावनात्मक बना दिया। वहीं ड्यूटी के कारण परिवार से दूर महिला सुरक्षा कर्मियों को मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधने का अवसर मिला तो माहौल में भाई-बहन के रिश्ते की आत्मीयता साफ नजर आई। रक्षाबंधन के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बहनों के स्नेह को स्वीकार करते हुए उनके विश्वास को प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी से जोड़ा। बहनों ने भी राखी के साथ अपने विश्वास और उम्मीदों का संदेश दिया। एयर टर्मिनल पर कुछ देर के इस मिलन ने पर्व के पारंपरिक भाई-बहन के रिश्ते को प्रशासनिक और सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ दिया।