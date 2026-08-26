खेल प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद अवार्ड, 30 अगस्त को होगा सम्मान समारोह

ग्वालियर. खेल दिवस के अवसर पर देश की खेल प्रतिभाओं और उन्हें तराशने वाले प्रशिक्षकों के सम्मान में 30 अगस्त को 21वें राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश की प्रतिनिधि खेल संस्था उड़ान की ओर से आयोजित इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में एक खेल प्रशासक, 10 प्रशिक्षक, तीन खेल संवर्धक और 54 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। समारोह में मध्यप्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मणिपुर सहित कई राज्यों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल से जुड़े लोग शामिल होंगे। आयोजन को लेकर खेल जगत में उत्साह है। संस्था के पदाधिकारियों के अनुसार सम्मान समारोह का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान देना नहीं, बल्कि उन प्रशिक्षकों, प्रशासकों और खेल संवर्धकों के योगदान को सामने लाना भी है, जो प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।