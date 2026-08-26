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खेल प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद अवार्ड, 30 अगस्त को होगा सम्मान समारोह

समारोह में मध्यप्रदेश के साथ दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मणिपुर सहित कई राज्यों की खेल प्रतिभाएं शामिल होंगी। आयोजन को लेकर खेल जगत में उत्साह है। संस्था का कहना है कि इस सम्मान का उद्देश्य खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान देने के साथ उन प्रशिक्षकों और खेल से जुड़े लोगों का भी सम्मान करना है, जो प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
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ग्वालियर

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RAHUL GANGWAR

Aug 26, 2026

DhyanChand

एक खेल प्रशासक, 10 प्रशिक्षक, 3 संवर्धक और 54 श्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे सम्मानित; खेल दिवस पर देशभर की प्रतिभाओं का होगा सम्मान

एक खेल प्रशासक, 10 प्रशिक्षक, 3 संवर्धक और 54 श्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे सम्मानित; खेल दिवस पर देशभर की प्रतिभाओं का होगा सम्मान

ग्वालियर. खेल दिवस के अवसर पर देश की खेल प्रतिभाओं और उन्हें तराशने वाले प्रशिक्षकों के सम्मान में 30 अगस्त को 21वें राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश की प्रतिनिधि खेल संस्था उड़ान की ओर से आयोजित इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में एक खेल प्रशासक, 10 प्रशिक्षक, तीन खेल संवर्धक और 54 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। समारोह में मध्यप्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मणिपुर सहित कई राज्यों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल से जुड़े लोग शामिल होंगे। आयोजन को लेकर खेल जगत में उत्साह है। संस्था के पदाधिकारियों के अनुसार सम्मान समारोह का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान देना नहीं, बल्कि उन प्रशिक्षकों, प्रशासकों और खेल संवर्धकों के योगदान को सामने लाना भी है, जो प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आवेदन के बाद चयन समिति ने तय किए नाम

उड़ान के अध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिंह रईखेड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत चयन समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने संबंधित प्रतिभाओं की खेल उपलब्धियों, प्रशिक्षण कार्य, खेल विकास में योगदान और लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करने के बाद नामों का चयन किया। चयन समिति ने सर्वसम्मति से खेल प्रशासक, प्रशिक्षकों, खेल संवर्धकों और श्रेष्ठ खिलाड़ियों के नामों को अंतिम रूप दिया।

इन खेल हस्तियों को मिलेगा सम्मान

सम्मानित होने वाले खेल प्रशासक के रूप में विवेक पिशाल का चयन किया गया है। प्रशिक्षकों में दिव्यांशी बघेल (हॉकी), बृजेन्द्र यादव (क्रिकेट, झांसी), आदित्य सिंह (वाटर स्पोट्र्स, दतिया), धीरेन्द्र चौधरी, संजना रोहरा, अदिति जाजोरिया, अनिल कुशवाह (योगा, ग्वालियर), किशन दादोरिया (बॉक्सिंग), शुभम सिंह (स्वीमिंग) और संग्राम सिंह दांगी शामिल हैं। वहीं खेल संवर्धक वर्ग में आनंद दांगी, प्रीति शुक्ला (दतिया) और प्रताप सिंह (ग्वालियर) को सम्मानित किया जाएगा। श्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में धृति अग्रवाल (बनारस), अवनि गर्ग (अलीगढ़), अन्वी सिंह (बरेली), श्रेया साधनी (मणिपुर) और अनुष्का शिवहरे (ग्वालियर) सहित विभिन्न खेलों के 54 खिलाड़ी शामिल हैं।

‘प्राइड ऑफ मध्यप्रदेश’ सम्मान की भी घोषणा

उड़ान के सचिव रवींद्र सत्यार्थी ने बताया कि 30 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में चयनित सभी प्रतिभाओं को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह में खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्राइड ऑफ मध्यप्रदेश’ सम्मान की घोषणा भी अलग से की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि खेल प्रतिभाओं को सम्मान मिलने से उन्हें आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। साथ ही प्रशिक्षकों और खेल संवर्धकों को मंच मिलने से खेलों के विकास में योगदान देने वाले लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा। समारोह को देशभर की खेल प्रतिभाओं और प्रशिक्षकों के लिए एक साझा मंच के रूप में भी देखा जा रहा है।

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Updated on:

26 Aug 2026 12:38 pm

Published on:

26 Aug 2026 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / खेल प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद अवार्ड, 30 अगस्त को होगा सम्मान समारोह

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