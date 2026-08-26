पंजाब पहुंचते ही सतीश पूनिया ने बताया BJP का प्लान, उधर हाईकमान ने नेताओं को दिया स्पष्ट निर्देश

Punjab Assembly Elections : चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। भाजपा पंजाब प्रभारी और सांसद सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी प्रदेश की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसका एकमात्र लक्ष्य जीत हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी ताकत और नीतियों के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेगी और जीत के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सतीश पूनिया ने कहा कि पंजाब कभी देश का गौरव हुआ करता था। यह प्रदेश अपनी युवा शक्ति, खिलाड़ियों, परंपराओं, शांति, समृद्धि और हरियाली के लिए देश-दुनिया में जाना जाता था। लेकिन नशे की समस्या ने पंजाब को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हुआ है।