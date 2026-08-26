‘मैं और आशुतोष तो पिट लिए, अब सौरव का नंबर आएगा’- बोले अभिजीत दीपके, फिर मार्च का किया ऐलान

अभिजीत दीपके ने बताया कि यह आंदोलन कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया गया कदम है। आने वाली 5 सितंबर को निकाले जा रहे 'इंडिया गेट 1.0' मार्च के जरिए सरकार के सामने मुख्य रूप से दो मांगें रखी जा रही हैं। पहली मांग यह है कि विभिन्न हादसों या मानसिक दबाव के कारण अपनी जान गंवाने वाले छात्रों के पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि इनमें से अधिकांश छात्र लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और उनके परिवार भारी कर्ज में डूबे हैं। दूसरी मांग के तहत हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान अपने अधिकारों की मांग कर रहे निर्दोष छात्रों पर दर्ज किए गए सभी पुलिस केस और FIR तुरंत वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा।