₹1,000 का विवाद, हाथ पर बना टैटू और 500 CCTV कैमरे, ऐसे बेनकाब हुआ दिल दहला देने वाला मर्डर केस

पुलिस की जांच में पता चला कि 17 अगस्त को गुरुग्राम के इफ्को चौक से 59 वर्षीय वैन चालक राजिंदर कुमार उर्फ अन्नू ने मृतक को अपनी गाड़ी में बैठाया था। सफर के दौरान दोनों के बीच सिर्फ ₹1,000 के किराए को लेकर कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर राजिंदर ने ईंट और मिट्टी के बर्तन से यात्री के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।