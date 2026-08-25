हमास-पाकिस्तान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा! इजराइल ने भारत को किया अलर्ट

राजदूत रूवेन अजार ने 'उसानस फाउंडेशन' द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में बात की, जिसने "द हमास-पाकिस्तान नेक्सस: एग्जामिनिंग नेटवर्क्स, ऑपरेशन्स, एंड स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इन साउथ एशिया" (हमास-पाकिस्तान गठजोड़: दक्षिण एशिया में नेटवर्क, ऑपरेशंस और रणनीतिक तालमेल की जांच) नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी। इस चर्चा में प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों ने हमास और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्क के बीच बढ़ते ऑपरेशनल, वैचारिक और रणनीतिक संबंधों तथा दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर उनके असर की जांच की।