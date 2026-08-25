कृति सेनन के आउटफिट पर बवाल, राहुल गांधी बोले- ‘महिलाओं को ट्रोल करना बंद करें’

एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में कृति की आलोचना की और विज्ञापन की स्टाइलिंग पर सवाल उठाए। कंगना ने पोस्ट में लिखा, महिला होने के लिए यह एक शानदार समय है। हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हैं। आज की महिला एक ग्लोबल महिला है। उन्होंने आगे कहा, कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी, सलवार-कमीज तक- आज हमारे पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं। आपके स्टाइलिंग के सारे विकल्प कहां गए? यह विज्ञापन जानबूझकर ऐसा बनाया गया लगता है।