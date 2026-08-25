पटना पहुंचते ही प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले चिराग पासवान, फिर सीएम से भी की मुलाकात, कहा- सत्ता में रहकर चुप नहीं बैठूंगा

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा युवाओं की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी अपनी सरकार सत्ता में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों की शिकायतों पर चुप रहा जाए। उन्होंने कहा कि चाहे भरत तिवारी का मामला हो या PhD नियमों को लेकर विवाद, उन्होंने हमेशा एक सच्चे सहयोगी के तौर पर शीर्ष नेतृत्व तक सही जानकारी पहुंचाई है। चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत की कमी को दूर करना समाधान की दिशा में पहला कदम है और बताया कि वह सरकार और छात्रों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं।