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पटना पहुंचते ही प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले चिराग पासवान, फिर सीएम से भी की मुलाकात, कहा- सत्ता में रहकर चुप नहीं बैठूंगा

Chirag Paswan News: पटना पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गर्दनीबाग धरनास्थल पर BPSC, बेल्ट्रॉन और TRE-4 अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगें सुनीं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से करीब एक घंटे तक छात्रों की समस्याओं पर चर्चा की। चिराग ने कहा कि NDA के सहयोगी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि छात्रों की जायज आवाज सरकार तक पहुंचे और संवाद के जरिए समाधान निकले।
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पटना

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Anand Shekhar

Aug 25, 2026

chirag paswan

गर्दानीबाग धरना स्थल पर चिराग पासवान (फोटो- X@chirag paswan)

Chirag Paswan at Gardanibagh Protest site: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, 70वीं BPSC, शिक्षक भर्ती (TRE-4) और BELTRON से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है। इसी बीच, मंगलवार शाम पटना पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की। इसके तुरंत बाद वे सीधे मुख्यमंत्री आवास गए, जहां उन्होंने उम्मीदवारों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम सम्राट चौधरी से विस्तार से चर्चा की।

गर्दनीबाग पहुंचे चिराग

पटना एयरपोर्ट से सीधे गर्दनीबाग स्थित विरोध प्रदर्शन स्थल पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों की शिकायतों को एक-एक करके सुना। छात्रों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें BPSC परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, TRE-4 भर्ती से जुड़े नियम और BELTRON उम्मीदवारों की चिंताएं शामिल थीं। छात्रों के संघर्ष और दिन में हुए लाठीचार्ज के दृश्यों को देखकर चिराग पासवान ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि NDA के एक जिम्मेदार सहयोगी के तौर पर छात्रों और युवाओं की जायज मांगों को सीधे सरकार तक पहुंचाना उनका प्राथमिक कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री आवास पर एक घंटे की अहम बैठक

गर्दनीबाग में उम्मीदवारों से ज्ञापन लेने के बाद केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और छात्रों की मांगों पर लगभग एक घंटे तक चर्चा की। उन्होंने बताया कि 15 सूत्रीय ज्ञापन के हर बिंदु पर विस्तार से बात की गई ताकि विभिन्न स्तरों पर संभावित समाधान तलाशे जा सकें। चिराग पासवान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों को बहुत सकारात्मक रवैये और खुले मन से सुना। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रशासनिक स्तर पर इन बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी ताकि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

मैं चुप नहीं रह सकता: चिराग पासवान

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा युवाओं की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी अपनी सरकार सत्ता में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों की शिकायतों पर चुप रहा जाए। उन्होंने कहा कि चाहे भरत तिवारी का मामला हो या PhD नियमों को लेकर विवाद, उन्होंने हमेशा एक सच्चे सहयोगी के तौर पर शीर्ष नेतृत्व तक सही जानकारी पहुंचाई है। चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत की कमी को दूर करना समाधान की दिशा में पहला कदम है और बताया कि वह सरकार और छात्रों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं।

बातचीत से निकलेगा स्थायी समाधान

चिराग पासवान ने भरोसा जताया कि जो उम्मीदवार कई दिनों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी चिंताओं का जल्द ही सकारात्मक समाधान निकलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को सीधी बातचीत के लिए बुलाने का भी आग्रह किया ताकि उनकी जायज चिंताओं को सीधे सुना जा सके। चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत लोकतंत्र का आधार है और उन्हें विश्वास है कि सरकार संवेदनशील रवैया अपनाएगी और खुले मन से इन मामलों पर ठोस फैसले लेगी।

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Updated on:

25 Aug 2026 10:02 pm

Published on:

25 Aug 2026 10:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना पहुंचते ही प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले चिराग पासवान, फिर सीएम से भी की मुलाकात, कहा- सत्ता में रहकर चुप नहीं बैठूंगा

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