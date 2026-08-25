BPSC छात्रों के समर्थन में आए चिराग पासवान, बोले- धूप में परेशान हो रहे छात्र, CM से आज ही करूंगा बात

Chirag Paswan on Student Protest: केंद्रीय मंत्री और लोजपा (राम विलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे उम्मीदवारों का समर्थन किया है। पटना में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव के बाद चिराग पासवान ने कहा कि वह छात्रों की भावनाओं और उनकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि NDA के सहयोगी के होने के नाते वह इस मुद्दे को सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने रखेंगे और आज ही मुलाकात कर समस्या का समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे।