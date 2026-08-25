कॉकरोच जनता पार्टी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, बार-बार आंदोलन से इस्तीफे नहीं होंगे : आनंद दुबे

मराठी भाषा विवाद पर आनंद दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति मराठी है, मराठी बोलता है, समझता है और मराठी संस्कृति का पालन करता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को किसी दूसरे राज्य में बैठकर यह बयान देने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। हम महाराष्ट्र के लोग सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि 40 लाख से ज्यादा हिंदी भाषी लोग यहां रहते हैं। ऐसे में मराठी और हिंदी के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाषा संवाद का विषय होती है, विवाद का नहीं। हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां हिंदी भाषी लोग मराठी बोल रहे हैं और मराठी सीख गए हैं। जो लोग अभी मराठी नहीं सीख पाए हैं, उन्हें समय दिया जा रहा है।