“अपनी सोच और नजरिए को बदलें”, रक्षाबंधन ऐड विवाद में कृति सेनन के समर्थन में उतरीं बहन नूपुर, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Nupur Sanon defends sister Kriti Raksha Bandhan Ad: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर आई हुई हैं। उनका एक मशहूर ज्वैलरी ब्रांड (GIVA) का ऐड जो रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है उसने विवाद खड़ा कर दिया है। विज्ञापन में उनके पहनावे और पालतू कुत्ते को राखी बांधने को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि कंगना रनौत ने भी कृति के कपड़ों पर तंज कसा था। जिस पर कृति ने जवाब भी दिया था अब उसी लिस्ट में उनकी बहन नूपुर भी आ गई हैं और उन्होंने भी ट्रोलर्स को इस मुद्दे पर खरी-खोटी सुनाई है।