जावेद अख्तर ने स्मिता पाटिल से की जैकी श्रॉफ की तुलना, बोले- मैं खुद से और बॉलीवुड मेकर्स से हूं नाराज

Javed Akhtar compare jackie shroff and Smita Patil: हिन्दी सिनेमा के दिग्गज गीतकार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक उन्होंने 'जग्गू दादा' यानी जैकी श्रॉफ के स्क्रीन प्रेजेंस पर खुलकर बात की। इस दौरान जावेद अख्तर ने उनकी तुलना स्मिता पाटिल से की। उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री के मेकर्स और राइटर से काफी नाराज हूं, इस दौरान उन्होंने खुद का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी जैकी श्रॉफ के अंदर छिपे रहस्यमय और गहरे एक्टिंग गुण का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। वहीं, कुछ समय पहले जैकी श्रॉफ ने अपनी इंडस्ट्री में एंट्री को लेकर एक शो में बात की थी।