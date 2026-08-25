कौन हैं परवेज काजी? जिनको आया हार्ट अटैक तो परेशान हुए सलमान खान, अब मदद के लिए आए आगे

Salman Khan help Longtime Body Double Parvez Kazi:'दबंग' अभिनेता सलमान खान सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के लिए किसी हीरो से कम नहीं हैं। वह हर जरूरत मंद के लिए पैसो से लेकर हर इलाज संभव कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वह परवेज काजी नाम के शख्स की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया था जिसके बाद आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जहां उनकी सर्जरी हुई। अब खबर है कि उसका सारा खर्चा खुद सलमान खान उठाएंगे। आईये जानते हैं कौन है ये शख्स…