टुकड़े-टुकड़े कर देना, दुनिया की सबसे बुरी मौत देना- ‘Gun maaster G9’ के टीजर में इमरान हाशमी ने उड़ाया गर्दा

1 मिनट 22 सेकंड के टीजर में सबसे खास बात ये है कि इमरान हाशमी इंटेस लुक में नजर आ रहे हैं। टीजर की शुरुआत सुनसान पहाड़ियों के बीच से होती है। जिसमें इमरान को 20-25 लोग हाथ बांधकर मारते दिखाई दे रहे हैं। अगले सीन में कुछ लोग एक कार पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हाथ में जंजीर लिए इमरान हाशमी महादेव का नाम लेकर नदी से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। इस सीन में वह कहते हैं- जब तक मैं इश्क के दहलीज तक न पहुंच जाऊं… मेरी सांसे मत लेना। टीजर में काफी शानदार डायलॉग भी है। जो बैकग्रॉउंड म्यूजिक के साथ फील दे रहा है।