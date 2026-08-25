तापसी पन्नू की ‘गांधारी’ पर उठा प्लेगरिज्म का सवाल, अब फिल्म को लेकर विवाद पर Netflix ने दिया जवाब

Netflix Taapsee Pannu Movie Gandhari: अभिनेत्री तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म 'गांधारी' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। नेटफ्लिक्स की इस फिल्म पर लेखक कल्याण बांडी ने कहानी चुराने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट उनकी उस कहानी से मिलता-जुलता है, जिसे उन्होंने साल 2019 में रजिस्टर कराया था। अब फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पहली बार Netflix और फिल्म की लेखिका-निर्माता कनिका ढिल्लों ने इस विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है।