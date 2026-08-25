तापसी पन्नू की ‘गांधारी’ पर उठा प्लेगरिज्म का सवाल, अब फिल्म को लेकर विवाद पर Netflix ने दिया जवाब

तापसी पन्नू (फोटो सोर्स- Instagram/Netflixindia)
Netflix Taapsee Pannu Movie Gandhari: अभिनेत्री तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म 'गांधारी' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। नेटफ्लिक्स की इस फिल्म पर लेखक कल्याण बांडी ने कहानी चुराने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट उनकी उस कहानी से मिलता-जुलता है, जिसे उन्होंने साल 2019 में रजिस्टर कराया था। अब फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पहली बार Netflix और फिल्म की लेखिका-निर्माता कनिका ढिल्लों ने इस विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है।
कल्याण बांडी ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि उन्होंने 2019 में ‘गांधारी’ नाम से एक कहानी तैयार की थी। उनके मुताबिक, इसकी कहानी एक ऐसी मां के इर्द-गिर्द घूमती थी, जो अपने बच्चे को मानव तस्करी के गिरोह से बचाने के लिए बेहद खतरनाक रास्ते पर निकलती है। उन्होंने कथित तौर पर इस आइडिया को उस समय वूट से जुड़ी रहीं मोनिका शेरगिल तक भी पहुंचाया था।
बांडी के अनुसार, उन्होंने कहानी और उसका सिनॉप्सिस संबंधित लोगों के साथ साझा किया था। बाद में उन्होंने इसे स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन में भी पंजीकृत कराया। उनका दावा है कि समय के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया और अलग-अलग प्रोडक्शन कंपनियों से भी संपर्क किया।
जब 2025 में नेटफ्लिक्स की ‘गांधारी’ की घोषणा हुई तो बांडी ने फिल्म के नाम और कहानी के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्हें कथित तौर पर अपनी पुरानी कहानी और फिल्म के बीच कई समानताएं नजर आईं। उन्होंने इस मामले में कानूनी नोटिस भेजकर क्रेडिट और मुआवजे की मांग भी की।
मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख ने विवाद पर कंपनी का पक्ष रखा। उन्होंने साफ किया कि नेटफ्लिक्स कहानी की मौलिकता और लेखकों के अधिकारों को गंभीरता से लेता है। उनके मुताबिक, प्लेटफॉर्म के पास लगातार कई कहानियों के प्रस्ताव आते हैं और जिस पिच का जिक्र विवाद में किया जा रहा है, वह कनिका ढिल्लों और तापसी पन्नू की ‘गांधारी’ से अलग है।
नेटफ्लिक्स की ओर से ये भी कहा गया कि दर्शक ट्रेलर और पूरी फिल्म देखने के बाद दोनों कहानियों के बीच अंतर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
फिल्म की लेखिका और निर्माता कनिका ढिल्लों ने कहा कि वो खुद एक लेखक रही हैं और किसी दूसरे लेखक की भावनाओं को समझती हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि उनकी मुलाकात कल्याण बांडी से कभी नहीं हुई और वह उनकी यात्रा या काम से परिचित नहीं हैं।
धिल्लों ने कहा कि ‘गांधारी’ की स्क्रिप्ट पूरी तरह ओरिजिनल है। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि फिल्म सामने आने के बाद विवाद को लेकर तस्वीर ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी।
देवाषीश माखिजा के निर्देशन में बनी यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें तापसी पन्नू बानी नाम की मां का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी किडनैप हुई बेटी को तलाशने और सुरक्षित वापस लाने के लिए खतरनाक परिस्थितियों का सामना करती है।
फिल्म में इश्वाक सिंह, छाया कदम, स्वस्तिका मुखर्जी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ‘गांधारी’ 3 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिलहाल प्लेगरिज्म विवाद पर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। ऐसे में फिल्म रिलीज होने के बाद ही दर्शक कहानी की कथित समानताओं को लेकर अपनी राय बना सकेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग