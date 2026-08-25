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आसिम-हिमांशी के धर्म परिवर्तन विवाद में अब कूदे भाई उमर रियाज, पारस छाबड़ा पर भी साधा निशाना

Umar Riaz On Asim Riaz-Himanshi Khurana Controversy: आसिम रियाज और हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन वाले विवाद पर अब आसिम के भाई उमर ने पोस्ट शेयर किया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 25, 2026

Asim Riaz-Himanshi Khurana Controversy

आसिम रियाज-हिमांशी खुराना (फोटो सोर्स- Instagram/umarriazz91)

Asim Riaz-Himanshi Khurana Controversy: 'बिग बॉस 13' फेम आसिम रियाज और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना के बीच पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हिमांशी खुराना ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने रिश्ते से जुड़े कई गंभीर दावे किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस आमने-सामने हैं। अब इस मामले में आसिम के भाई उमर रियाज की भी एंट्री हो गई है। उमर ने हिमांशी के साथ-साथ पॉडकास्टर पारस छाबड़ा पर भी निशाना साधा है।

हिमांशी ने रिश्ते को लेकर किए गंभीर दावे

दरअसल, हिमांशी खुराना ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आसिम रियाज के साथ अपने पुराने रिश्ते और उससे जुड़े अनुभवों पर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर वह सार्वजनिक कर सकती हैं। हिमांशी ने धर्म परिवर्तन से जुड़े विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। उनके मुताबिक, इस पूरे मामले को लेकर लोगों और मीडिया की तरफ से अलग-अलग नैरेटिव बनाए गए।

हालांकि, अभिनेत्री ने ये जरूर कहा कि अगर इस मुद्दे पर तथ्यों और सबूतों के साथ चर्चा होती है तो वह अपनी तरफ से मौजूद सामग्री सामने रखने के लिए तैयार हैं।

‘मेरे पास CCTV फुटेज और रिकॉर्डिंग हैं’

हिमांशी ने अपने बयान में दावा किया कि उनके पास धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले के अलावा अपने साथ कथित हिंसा से संबंधित भी कुछ सामग्री है। उन्होंने CCTV फुटेज और रिकॉर्डिंग का जिक्र किया।

अभिनेत्री ने यह भी कहा कि उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बात करने का पूरा अधिकार है। उनका कहना था कि उन्होंने अब तक अपनी निजी जिंदगी के बारे में काफी संयम के साथ बात की, लेकिन अगर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो वह चुप नहीं रहेंगी।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हिमांशी की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। आसिम रियाज ने पहले इन दावों को खारिज किया था।

आसिम के भाई उमर रियाज ने दिया करारा जवाब

हिमांशी के बयान के बाद आसिम रियाज के भाई उमर रियाज ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उमर ने बिना किसी का नाम सीधे तौर पर लिए एक पोस्ट में आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है।

इसके बाद उन्होंने पारस छाबड़ा पर भी टिप्पणी की और उनके पॉडकास्ट को लेकर नाराजगी जाहिर की। उमर के पोस्ट के बाद यह विवाद सोशल मीडिया पर और ज्यादा चर्चा में आ गया।

हिमांशी ने कहा- अब चुप नहीं रहूंगी

हिमांशी ने अपने लंबे बयान में यह भी संकेत दिया कि वह अब अपने अनुभवों को लेकर पहले की तरह चुप रहने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जाता तो उनके पास चुप रहने की कोई वजह नहीं है।

अभिनेत्री ने यह सवाल भी उठाया कि जब इंडस्ट्री के दूसरे लोग अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी जिंदगी और सीख के बारे में बोलने पर आपत्ति क्यों की जाती है।

सोशल मीडिया पर आमने-सामने आए फैंस

आसिम और हिमांशी के पुराने रिश्ते को लेकर पहले भी दोनों के फैंस के बीच सोशल मीडिया पर बहस होती रही है। अब नए आरोपों और उमर रियाज की प्रतिक्रिया के बाद मामला फिर गरमा गया है।

फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। हिमांशी ने अपने दावों के समर्थन में सबूत होने की बात कही है, जबकि आसिम की ओर से पहले इन आरोपों को गलत बताया गया था। ऐसे में इस पूरे विवाद में आगे कौन से तथ्य सामने आते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

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Paras Chhabra Instagram

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Updated on:

25 Aug 2026 11:56 am

Published on:

25 Aug 2026 11:56 am

Hindi News / Entertainment / आसिम-हिमांशी के धर्म परिवर्तन विवाद में अब कूदे भाई उमर रियाज, पारस छाबड़ा पर भी साधा निशाना

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