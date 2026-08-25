आसिम-हिमांशी के धर्म परिवर्तन विवाद में अब कूदे भाई उमर रियाज, पारस छाबड़ा पर भी साधा निशाना

दरअसल, हिमांशी खुराना ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आसिम रियाज के साथ अपने पुराने रिश्ते और उससे जुड़े अनुभवों पर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर वह सार्वजनिक कर सकती हैं। हिमांशी ने धर्म परिवर्तन से जुड़े विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। उनके मुताबिक, इस पूरे मामले को लेकर लोगों और मीडिया की तरफ से अलग-अलग नैरेटिव बनाए गए।