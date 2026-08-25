यूट्यूबर अरमान मलिक के बेटे को डॉग ने किया बाइट, लोगों ने फैमिली ड्रामे को बताया ढोंग

वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अरमान मलिक को लेकर नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता बच्चे की सुरक्षा और जरूरी चिकित्सा सहायता होनी चाहिए। एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कुत्ता काट भी ले तो कंटेंट बनना चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने बच्चे की सेहत को लेकर चिंता जताते हुए पूछा कि क्या उसे एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाई गई है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर बच्चे को वास्तव में कुत्ते ने काटा है तो मामले को मनोरंजन या कंटेंट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।