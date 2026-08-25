यूट्यूबर अरमान मलिक के बेटे को डॉग ने किया बाइट, लोगों ने फैमिली ड्रामे को बताया ढोंग

अरमान मलिक दो पत्नियों के साथ (फोटो सोर्स- Instagram/armaan__malik9)
Youtuber Armaan Malik Son Dog Bite: मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी फैमिली से जुड़ा एक वीडियो है, जिसमें उनके बेटे के कुत्ते के काटने की घटना दिखाई गई है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, तो कुछ ने वीडियो को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे ‘स्क्रिप्टेड’ या ‘फेक’ होने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अरमान मलिक अपने परिवार से जुड़े रोजमर्रा के पलों को अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उनके वीडियो में परिवार के सदस्यों से लेकर बच्चों तक की जिंदगी से जुड़े कई किस्से देखने को मिलते हैं। अब जो वीडियो चर्चा में है, उसमें उनके बेटे के कुत्ते के काटने के बाद की स्थिति दिखाई गई है।
वीडियो में अरमान अपने बेटे को डांटते हुए नजर आते हैं। वह बच्चे से पूछते हैं कि वह बिना किसी को बताए घर से बाहर क्यों गया। इसी दौरान वह उसके सिर पर हाथ भी मारते दिखाई देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और बाद में इसे वीडियो के तौर पर शेयर किया गया। घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान बच्चे की सुरक्षा और वीडियो बनाने के फैसले पर गया।
वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अरमान मलिक को लेकर नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता बच्चे की सुरक्षा और जरूरी चिकित्सा सहायता होनी चाहिए। एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कुत्ता काट भी ले तो कंटेंट बनना चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने बच्चे की सेहत को लेकर चिंता जताते हुए पूछा कि क्या उसे एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाई गई है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर बच्चे को वास्तव में कुत्ते ने काटा है तो मामले को मनोरंजन या कंटेंट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।
वीडियो पर प्रतिक्रियाएं सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं रहीं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि पूरा घटनाक्रम स्क्रिप्टेड हो सकता है। कुछ लोगों ने वीडियो को ‘फेक’ और ‘प्रैंक’ तक बताया। हालांकि, इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि घटना वास्तव में पहले से तय थी या बच्चे के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया।
कुछ यूजर्स ने तो यहां तक आरोप लगाया कि वीडियो बनाने के लिए बच्चे को जानबूझकर कुत्ते के पास भेजा गया होगा। लेकिन यह भी सोशल मीडिया पर की गई अटकल है और इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है।
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