25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टॉलीवुड

“तमिलनाडु की जनता ने सही हाथों में सौंपी बागडोर” यश हुए CM विजय के मुरीद, काम को लेकर दिया बयान

Yash On CM Vijay thalapathy: फिल्म टॉक्सिक के इवेंट में यश ने CM विजय की जमकर तारीफ की। उन्होंने जनता को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने विजय को विजय दिलाई है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 25, 2026

Yash praised CM Vijay thalapathy at Toxic event

यश ने की सीएम विजय की तारीफ (Photo Source- Instagram/thenmeisyash)

Yash praises CM Vijay at Toxic event: कन्नड़ सिनेमा के रॉकस्टार और 'केजीएफ' फेम अभिनेता यश एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलपति को लेकर बयान दिया है। बीते दिन फिल्म 'टॉक्सिक के ग्रैंड प्री-रिलीज इवेंट के दौरान उन्होंने उनके काम, अनुशासन, समर्पण और जनता के लिए लगन की खुलकर तारीफ की है। यश ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने विजय पर जो भरोसा जताया है, वह उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं और जनता का फैसला एक दम सही था।

यश ने CM विजय को लेकर क्या कहा?

चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का एक भव्य कार्यक्रम था। इसी में यश ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में विजय थलपति के सफर को एक नई और प्रगतिशील शुरुआत बताया।

यश ने कहा, "मैंने हमेशा यही कहा है कि हमने विजय सर से बहुत कुछ सीखा है। हम उनके काम, उनकी प्रतिबद्धता और लोगों से मिले अपार प्यार का हमेशा से सम्मान करते रहे हैं। आज यह स्पष्ट दिख रहा है कि जनता ने उन्हें यह जिम्मेदारी और पद क्यों सौंपा है। लोगों को उन पर अटूट विश्वास है, और मैं देख सकता हूं कि वह अपने नए काम को लेकर कितने अनुशासित और समर्पित हैं। यह एक बेहद सकारात्मक और प्रगतिशील कदम है।”

दिन-रात जनता की सेवा में लगे हैं विजय

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यश ने फिल्म 'टॉक्सिक' के सह-निर्माता और 'जना नायकन' के प्रोड्यूसर वेंकट नारायण की कही बातों को भी याद दिया। उन्होंने बताया कि वेंकट सर अक्सर चर्चा करते हैं कि विजय तमिलनाडु के लोगों के लिए सुबह से लेकर देर रात तक बिना थके काम करते हैं।

यश ने आगे कहा कि एक अभिनेता के तौर पर जनता से मिलने वाले प्यार को वापस लौटाना हर कलाकार का कर्तव्य होता है। विजय सर अब उस मुकाम पर हैं जहां वह राजनीति के जरिए तमिलनाडु की जनता के उसी प्यार और सम्मान को वापस लौटा रहे हैं।” साथ ही उन्होंने उस जनता का भी शुक्रिया अदा किया जिनके कारण विजय ने तलिलनाडु में विजय पाई।

फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर

26 अगस्त को सिनेमाघरों में गूंजेगा 'टॉक्सिक' का तूफान

गीतु मोहनदास के निर्देशन में बनी पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद मजबूत है, जिसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। चेन्नई इवेंट के बाद से ही फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर है।

बता दें, फिल्म टॉक्सिक की जबसे घोषणा हुई थी, फिल्म विवादों में आ गई थी। फिल्म में कियारा और यश के विवादित सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने लायक था। जनता ने कियारा को काफी ट्रोल किया था। वहीं, बार-बार फिल्म की रिलीज डेट भी बदली जा रही थी, इसके बाद अब फाइनली फिल्म सिनेमाघरों में आने को तैयार है।

अभिजीत दीपके पर फूटा अभिनेता मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- कॉकरोच को पकड़कर बाहर फेंकें

ये भी पढ़ें
Mukesh Khanna dig on abhijeet dipke and pm narendra modi

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2026 12:11 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:03 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / “तमिलनाडु की जनता ने सही हाथों में सौंपी बागडोर” यश हुए CM विजय के मुरीद, काम को लेकर दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘टॉक्सिक’ के प्री-रिलीज इवेंट में अचानक गिरी फ्लडलाइट, चारों तरफ मची अफरा-तफरी, दो युवक घायल

Toxic pre-release event Sound setup collapses
टॉलीवुड

“क्या आपको बीफ पसंद आया?” अभिनेत्री मालविका शर्मा से पत्रकार ने पूछा सवाल, एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल

Khalifa actress malvika sharma reporter asked did you like beef
टॉलीवुड

“मेरे पापा कन्वर्टेड मुस्लिम हैं! धार्मिक विवाद में फंसी अभिनेत्री फारिया अब्दुल्ला, जवाब देते हुए फूट-फूटकर रोईं

Faria Abdullah cry said my father converted muslim over Bonalu hate
टॉलीवुड

CM विजय के माता-पिता संग बैठी नजर आईं त्रिशा कृष्णन; क्या वाकई सच हैं अफेयर की अफवाहें?

Trisha Krishnan seat front row at CM Vijay flag hoisting ceremony
टॉलीवुड

“निधन के बाद अंतिम संस्कार में जाने से क्या मिलेगा?”, फैन के मरने पर नहीं पहुंचे थे यश, सालों बाद बताया कारण

Toxic actor Yash reveals reason why he skipped fan funeral
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.