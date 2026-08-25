“तमिलनाडु की जनता ने सही हाथों में सौंपी बागडोर” यश हुए CM विजय के मुरीद, काम को लेकर दिया बयान

Yash praises CM Vijay at Toxic event: कन्नड़ सिनेमा के रॉकस्टार और 'केजीएफ' फेम अभिनेता यश एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलपति को लेकर बयान दिया है। बीते दिन फिल्म 'टॉक्सिक के ग्रैंड प्री-रिलीज इवेंट के दौरान उन्होंने उनके काम, अनुशासन, समर्पण और जनता के लिए लगन की खुलकर तारीफ की है। यश ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने विजय पर जो भरोसा जताया है, वह उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं और जनता का फैसला एक दम सही था।