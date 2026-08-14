“निधन के बाद अंतिम संस्कार में जाने से क्या मिलेगा?”, फैन के मरने पर नहीं पहुंचे थे यश, सालों बाद बताया कारण

'आप की अदालत' में यश ने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान यश ने बेहद भावुक लेकिन व्यावहारिक रुख अपनाया। जब उनसे फैन के अंतिम संस्कार में न जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि अगर मैं उसके अंतिम संस्कार में जाता, तो बहुत से लोगों को यह लग सकता था कि ऐसा कदम उठाने से स्टार्स का ध्यान खींचा जा सकता है। वह सोच पूरी तरह गलत है। किसी के चले जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार में जाकर आखिर क्या मिलेगा? अगर मैं इसे बढ़ावा देता, तो न जाने और कितने लोग ऐसा रास्ता चुन सकते थे। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन अगर मैं वहां जाता तो आगे भी लोग ऐसा कर सकते थे।"