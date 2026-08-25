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‘माई चली गई तो पवन भी खत्म’, मां को लेकर भावुक हुए पवन सिंह, भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो जारी

Pawan Singh Mother Emotional Video: भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रहे हैं। पवन सिंह का एक नया प्रोमो जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 25, 2026

Pawan Singh Mother Emotional Video

पवन सिंह (फोटो सोर्स-Twitter/@HotstarReality)

Pawan Singh Mother Emotional Video: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह अक्सर अपनी फिल्मों और गानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है, जो उन्हें भावुक बना देता है। पवन सिंह अपनी मां के बेहद करीब हैं और कई मौकों पर उनके प्रति अपना प्यार जाहिर कर चुके हैं। अब मां के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें अभिनेता अपनी मां के प्रति भावनाएं जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं।

मां से बातचीत में छलका पवन सिंह का प्यार

शो 'भोजपुरी बवाल' के नए प्रोमो में वायरल हो रही बातचीत में पवन सिंह की मां उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताती सुनाई देती हैं। वह बेटे से उसकी सेहत और शरीर में हो रही परेशानी के बारे में पूछती हैं। बातचीत के दौरान यह भी सामने आता है कि पवन सिंह अपने काम को छोड़कर मां के पास पहुंचे हैं। मां बेटे के इस तरह उनके पास आने की बात करते हुए भावुक नजर आती हैं। इसी दौरान पवन सिंह अपनी मां से कहते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत वही हैं। वह कहते हैं कि उनके पास अगर कोई संपत्ति है तो वह सिर्फ उनकी मां हैं। बेटे की यह बात सुनकर मां और बेटे के रिश्ते की गहराई साफ दिखाई देती है।

बातचीत आगे बढ़ती है तो पवन सिंह मां को लेकर बेहद भावुक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि अगर मां ही नहीं रहेंगी तो उनके लिए सबकुछ खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि मां के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक बेटे और मां का नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारे का भी है।

मां के बेहद करीब हैं पवन सिंह

पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उन सितारों में शामिल हैं, जिन्होंने गायकी से शुरुआत करके अभिनय की दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। उनके गाने बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अलग-अलग हिस्सों में काफी लोकप्रिय हैं। फिल्मों में भी उन्होंने कई सफल प्रोजेक्ट्स में काम किया है।

हालांकि पर्दे पर दबंग और जोशीले अंदाज में दिखाई देने वाले पवन सिंह निजी जिंदगी में अपनी मां के साथ काफी भावुक नजर आते हैं। मां के साथ उनके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं।

बचपन से संघर्ष करते हुए बनाई पहचान

पवन सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले के जोकहरी गांव में हुआ था। साधारण परिवार से आने वाले पवन ने संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष किया। भोजपुरी संगीत में उन्हें शुरुआती दौर में ही सफलता मिलने लगी और धीरे-धीरे वह इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल हो गए।

उनकी पहचान खास तौर पर भोजपुरी गायक के रूप में बनी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और अभिनय के क्षेत्र में भी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई। आज पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित कलाकारों में गिने जाते हैं।

निजी जिंदगी भी रही सुर्खियों में

पवन सिंह की निजी जिंदगी भी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई बार खबरें सामने आती रही हैं। उन्होंने पहले नीलम सिंह से शादी की थी। नीलम की मौत के बाद पवन सिंह की जिंदगी में काफी बदलाव आया।

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इसके बाद उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की। हालांकि दोनों के रिश्ते में भी समय के साथ विवाद की खबरें सामने आईं और उनकी निजी जिंदगी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गई। पवन सिंह के रिश्तों और परिवार से जुड़े मामलों पर अक्सर सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती रहती है।

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Updated on:

25 Aug 2026 06:16 pm

Published on:

25 Aug 2026 06:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘माई चली गई तो पवन भी खत्म’, मां को लेकर भावुक हुए पवन सिंह, भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो जारी

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