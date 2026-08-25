‘माई चली गई तो पवन भी खत्म’, मां को लेकर भावुक हुए पवन सिंह, भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो जारी

शो 'भोजपुरी बवाल' के नए प्रोमो में वायरल हो रही बातचीत में पवन सिंह की मां उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताती सुनाई देती हैं। वह बेटे से उसकी सेहत और शरीर में हो रही परेशानी के बारे में पूछती हैं। बातचीत के दौरान यह भी सामने आता है कि पवन सिंह अपने काम को छोड़कर मां के पास पहुंचे हैं। मां बेटे के इस तरह उनके पास आने की बात करते हुए भावुक नजर आती हैं। इसी दौरान पवन सिंह अपनी मां से कहते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत वही हैं। वह कहते हैं कि उनके पास अगर कोई संपत्ति है तो वह सिर्फ उनकी मां हैं। बेटे की यह बात सुनकर मां और बेटे के रिश्ते की गहराई साफ दिखाई देती है।