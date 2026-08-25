‘मेरी बेटी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं’, तापसी पन्नू ने बताया क्यों चुनी ‘गांधारी’

तापसी के मुताबिक, 'गांधारी' का एक्शन सिर्फ स्टंट या लड़ाई तक सीमित नहीं है। फिल्म में एक्शन उनके किरदार के इमोशंस से जुड़ा हुआ है।उन्होंने बताया कि उनके किरदार को मार्शल आर्ट्स की कोई जानकारी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक मां होना और अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा है। यही वजह है कि फिल्म का एक्शन भी उसके इमोशंस से निकलता है। तापसी ने कहा कि उनके लिए कहानी की खूबसूरती इसी बात में है कि दर्शकों को किरदार का एक्शन उसके जज्बातों के जरिए देखने को मिलेगा।