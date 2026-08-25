Bihar Students Protest: ‘तेजस्वी पहले 10वीं पास करें फिर सुझाव दें’, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का तंज; बोले- छात्रों की मांगें पूरी हुईं

Bihar Students Protest: पटना। बिहार की राजधानी पटना में विभिन्न छात्र संगठनों का आंदोलन मंगलवार को तेज हो गया। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की लगभग सभी मांगों को पूरा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन का समर्थन कर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है।