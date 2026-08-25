2019 से बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत आ सकते हैं शी जिनपिंग, डोभाल के बीजिंग पहुंचने पर क्या बोले एक्सपर्ट्स

ब्रिक्स समिट से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बीजिंग गए और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मिले। सीमा विवाद उस मुलाकात का मुख्य मुद्दा रहा। शी की संभावित यात्रा दोनों सरकारों को सीधी बातचीत का मौका दे सकती है। लंबित मुद्दों को सुलझाने और विश्वास बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। भारत के लिए ये समिट दोहरा मौका है। एक तरफ चीन के साथ द्विपक्षीय चिंताओं पर बातचीत और दूसरी तरफ ब्रिक्स मंच पर वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखने का अवसर। सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगी। अभी सब कुछ संभावनाओं के स्तर पर है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन तैयारियों के संकेत साफ बता रहे हैं कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच बर्फ पिघलाने की कोशिशें तेज हैं।