25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

BPSC Students Protest: 70वीं BPSC पर फिर भड़का गुस्सा: पटना में अभ्यर्थियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, राजभवन मार्च से बढ़ा तनाव

BPSC Latest News: पटना में 70वीं BPSC परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फिर सड़क पर दिखा। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन मार्च कर रहे छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद छात्र अपनी मांगों पर डटे रहे।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Manoj Vashisth

Aug 25, 2026

BPSC Students Protest

BPSC Students Protest

BPSC Exam Scam: 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का असंतोष एक बार फिर सड़क पर उतर आया है। मंगलवार को पटना के गांधी मैदान से राजभवन की ओर बढ़ रहे छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों की जांच तथा परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की।

BPSC Students Protest: बैरिकेडिंग टूटी तो बढ़ा तनाव

गांधी मैदान से निकला छात्रों का मार्च जैसे-जैसे आगे बढ़ा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी बढ़ता गया। जेपी गोलंबर और आसपास के इलाकों में पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाए थे। छात्रों ने इन्हें पार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शन को देखते हुए डाकबंगला चौराहा, जेपी गोलंबर और राजभवन मार्ग सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया।

प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और छात्रों से बातचीत के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश की गई।

आखिर 70वीं BPSC को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों?

70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को बिहार के 900 से अधिक केंद्रों पर आयोजित हुई थी। परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर कथित अनियमितताओं और प्रश्नपत्र से जुड़ी शिकायतों के बाद विवाद गहरा गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पूरे राज्य के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई। दिसंबर 2024 के अंत में आंदोलन इतना बढ़ गया था कि पटना में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ तथा पानी की बौछार और बल प्रयोग की स्थिति भी बनी।

विवाद के बाद BPSC ने 4 जनवरी 2025 को पुनर्परीक्षा आयोजित की। आयोग के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में 13 दिसंबर 2024 और 4 जनवरी 2025 दोनों तिथियों को 70वीं CCE की प्रारंभिक परीक्षा के रूप में दर्ज किया गया है। परीक्षा में 2,035 पदों पर भर्ती का प्रावधान था।

छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटी-सी गड़बड़ी भी हजारों उम्मीदवारों के वर्षों के परिश्रम और भविष्य को प्रभावित कर सकती है।

इसी मुद्दे पर पहले भी विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा रद्द करने, कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने जैसी मांगें उठाई थीं।

मामला अदालत तक भी पहुंचा

70वीं BPSC परीक्षा को लेकर विवाद सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में परीक्षा प्रक्रिया में कथित प्रशासनिक अव्यवस्था, केंद्रों पर कुप्रबंधन, उत्तरों के मूल्यांकन, पेपर लीक की आशंका और मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया समेत कई मुद्दे उठाए गए। अदालत के रिकॉर्ड में 13 दिसंबर 2024 की परीक्षा और 4 जनवरी 2025 की पुनर्परीक्षा दोनों का उल्लेख है।

यानी छात्रों की नाराजगी के पीछे केवल एक दिन की परीक्षा का विवाद नहीं है। इसके केंद्र में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, समान अवसर और आयोग की जवाबदेही जैसे बड़े सवाल भी हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2026 12:47 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:36 pm

Hindi News / National News / BPSC Students Protest: 70वीं BPSC पर फिर भड़का गुस्सा: पटना में अभ्यर्थियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, राजभवन मार्च से बढ़ा तनाव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

2019 से बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत आ सकते हैं शी जिनपिंग, डोभाल के बीजिंग पहुंचने पर क्या बोले एक्सपर्ट्स

PM Narendra Modi Chinese President Xi Jinping News
राष्ट्रीय

बागी TMC सांसदों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर मांगा जवाब

Abhishek Banerjee in Supreme Court over TMC MPs' disqualification plea.
राष्ट्रीय

राम रहीम को 17वीं बार मिली फरलो तो भड़क गए लोग, सोशल मीडिया पर जमकर निकाला गुस्सा

Gurmeet Ram Rahim 17th furlough
राष्ट्रीय

अभिजीत दीपके ने बढ़ाई टीम CJP, नए महासचिव से लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता तक की नियुक्ति, जानें किसे क्या मिला जिम्मा?

cjp
राष्ट्रीय

Abhishek Banerjee FIR Case: अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! 3 FIR में गिरफ्तारी पर रोक, 30 नवंबर तक नहीं होगी सख्त कार्रवाई

Abhishek Banerjee High Court Order,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.