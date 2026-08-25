राम रहीम को 17वीं बार मिली फरलो तो भड़क गए लोग, सोशल मीडिया पर जमकर निकाला गुस्सा

ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- भारतीय जनता पार्टी के एक और पसंदीदा बलात्कारी को फिर से पैरोल मिल चुकी है। बाबा राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आकर आज़ाद घूम रहा है। भाजपा ने देश की न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा को किस तरह एक मजाक बना दिया है, यह पूरा देश देख रहा है। सचमुच, भाजपा के राज में अपराधियों और बलात्कारियों का ही 'अमृतकाल' चल रहा है। शर्मनाक!