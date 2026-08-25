25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Andhra Pradesh News: धर्म परिवर्तन के आरोपों पर भड़के पूर्व मंत्री जोगी रमेश, बोले- पत्नी का बाइबल पढ़ना गलत कैसे? TDP विधायक पर भी साधा निशाना

Jogi Ramesh Meghana Case: जोगी रमेश ने बेटे राजीव और बहू मेघना के वैवाहिक विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने परिवार पर लगे धर्मांतरण, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोपों पर सफाई दी। रमेश ने फर्जी AI सामग्री फैलाने और TDP नेताओं के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाई मुद्दों पर होनी चाहिए।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद

image

Ashib Khan

Aug 25, 2026

Jogi Ramesh son Rajiv

आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री जोगी रमेश (Photo-X @TeluguStride)

Jogi Ramesh Family Dispute: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री जोगी रमेश ने अपने परिवार के विवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे राजीव और बहू मेघना के वैवाहिक विवाद को लेकर अपने परिवार का बचाव किया है। साथ ही कहा कि इस मुद्दे को लेकर उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। 

जोगी रमेश ने कहा कि शादी के बाद राजीव और मेघना के बीच मतभेद सामने आने पर परिवार ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। हालांकि, बाद में राजीव ने तलाक के लिए आवेदन किया। रमेश ने कहा कि इसके बावजूद वह मेघना को अपनी बेटी की तरह ही मानते रहे हैं।

धर्मांतरण के आरोपों पर उठाए सवाल

इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण से जुड़े आरोपों पर आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया- अगर मेरी पत्नी बाइबल पढ़ती हैं या ईसा मसीह की शिक्षाएं सुनती हैं तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि उनका परिवार सभी धर्मों का सम्मान करता है और मंदिरों में जाकर पूजा-पाठ व हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लेता है।

परिवार को किया जा रहा बदनाम

 पूर्व मंत्री रमेश ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो, ऑडियो क्लिप और AI से तैयार की गई सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ये सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और समर्थकों से जुड़े प्लेटफॉर्मों पर भी ऐसी चीजें शेयर की जा रही है। 

बहू मेघना ने दर्ज कराई थी शिकायत

बता दें कि मेघना ने थाने में जोगी रमेश के परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जोगी रमेश समेत परिवार के 11 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में धार्मिक धर्मांतरण को लेकर भी आरोप सामने आए हैं। इसके बाद परिवार ने कानूनी राहत के लिए अदालत का रुख किया है।

TDP विधायक पर लगाया हस्तक्षेप का आरोप

जोगी रमेश ने आरोप लगाया कि मायलावरम से TDP विधायक वसंता कृष्ण प्रसाद ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि हर परिवार में निजी विवाद हो सकते हैं, तो उनके परिवार के मामले को ही बार-बार राजनीतिक और मीडिया मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। रमेश ने उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या NTR, ANR या चिरंजीवी के परिवारों में कभी निजी विवाद नहीं हुए?

'राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मुद्दों पर हो'

रमेश ने आरोप लगाया कि TDP के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में लौटने के बाद से ही उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि जोगी रमेश कभी गलत काम नहीं करेगा। मैं राजनीतिक रूप से किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हूं।

राहुल गांधी का नया सियासी अंदाज, रंगीन टी-शर्ट से Gen Z और महिला वोटरों तक पहुंच बनाने की कोशिश

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi Gen Z strategy

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2026 11:22 am

Published on:

25 Aug 2026 11:22 am

Hindi News / National News / Andhra Pradesh News: धर्म परिवर्तन के आरोपों पर भड़के पूर्व मंत्री जोगी रमेश, बोले- पत्नी का बाइबल पढ़ना गलत कैसे? TDP विधायक पर भी साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ONOE पर चिदंबरम का बड़ा बयान, बोले- 2029 में नहीं हो सकते एक साथ चुनाव; विपक्ष देशभर में खोलेगा मोर्चा

P Chidambaram
राष्ट्रीय

CJI सूर्यकांत के ‘कॉकरोच’ वाले बयान पर नया दावा, अभिजीत दीपके बोले- सौरभ दास के लिए की गई थी टिप्पणी

Cockroach Janta Party, CJI Cockroach Remark
नई दिल्ली

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर आया भारत सरकार का जवाब, कांग्रेस ने बोला मोदी सरकार पर हमला

US Senate advances Russia sanctions bill.
राष्ट्रीय

क्रीमी लेयर नियम पर SC का फैसला, केंद्र ने 2025 सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए मांगी राहत, 100 OBC दावों पर संशय

dopt supreme court petition, rohit nathan supreme court case
राष्ट्रीय

IMD Weather Alert: देशभर में मौसम का बड़ा उलटफेर, 30 अगस्त तक बारिश-आंधी का दौर; दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में भारी बारिश

IMD Weather Alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.