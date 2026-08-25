Andhra Pradesh News: धर्म परिवर्तन के आरोपों पर भड़के पूर्व मंत्री जोगी रमेश, बोले- पत्नी का बाइबल पढ़ना गलत कैसे? TDP विधायक पर भी साधा निशाना

बता दें कि मेघना ने थाने में जोगी रमेश के परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जोगी रमेश समेत परिवार के 11 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में धार्मिक धर्मांतरण को लेकर भी आरोप सामने आए हैं। इसके बाद परिवार ने कानूनी राहत के लिए अदालत का रुख किया है।