‘खान सर से मेरी जान को खतरा’, युवती ने लगाया आरोप, पटना पुलिस बोली- जांच के बाद होगी कार्रवाई

हुस्नारा खातून ने 2016 से 2018 के बीच हुई घटनाओं को लेकर कई आरोप लगाए। युवती के अनुसार, वउस दौरान वह सिलाई-कढ़ाई और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करती थी। उसकी रूम पार्टनर सबीना खातून खान सर की कोचिंग में पढ़ती थी और दोनों के बीच संबंध थे। हुस्नारा का आरोप है कि खान सर हर हफ्ते उनके कमरे पर आते थे और घंटों रूम बंद रहता था, जिसके कारण उसे बाहर या छत पर वक्त गुजारना पड़ता था। जब उसने इस बात का विरोध किया, तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। युवती का कहना है कि विरोध करने के बाद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित किया गया।