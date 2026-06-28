पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने खान सर को बताया फ्रॉड, कहा- वो हिंदू बच्चों को ठगता है, संपत्ति की जांच होनी चाहिए

पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने खान सर की शिक्षण शैली और उनके हाव-भाव पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि खान एक पूरी तरह से फ्रॉड और फर्जी आदमी है जो सिर्फ डायलॉगबाजी करके छात्रों को बरगलाने का काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर असल में एक बहरूपिया हैं जो कभी माथे पर टीका-चंदन लगा लेते हैं, कभी हाथ की कलाई पर कलेवा बांध लेते हैं तो कभी रक्षाबंधन में बच्चों को बुलाकर नाटक करते हैं। नीरज बबलू ने कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को टारगेट करता है और उन्हें अपनी बातों में बहला-फुसलाकर केवल अपना धन अर्जन करने में लगा हुआ है।