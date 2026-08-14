चीन सीमा विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरा, बोले- ‘चीन से गश्त रोकने का समझौता कर लिया’

अरुणाचल प्रदेश में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के भारतीय क्षेत्र में घुसने और जमीन पर कब्जा करने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से कोई नया कब्जा नहीं किया गया है। ‘इंडिया टुडे’ से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि चीनी सेना के भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर तक अंदर आने या किसी इलाके पर नियंत्रण करने की बात पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह सतर्क है और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूती से तैनात है।