प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को बताया फर्जी, कहा- ‘उड़ता बिहार’ बन रहा राज्य, घर-घर पहुंच रहा सूखा नशा

प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब बेगुसराय की बेटी के साथ होटल में जबरदस्ती की गई या NEET छात्रा के साथ बालात्कार और हत्या की घटना हुई तो गिरिराज सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बिहार में एक रुपये की भी फैक्ट्री नहीं लगायी। वे केवल झटका मीट, हलाल मीट और हिंदू-मुस्लिम जैसे ध्रुवीकरण के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि अब गिरिराज सिंह की उम्र हो गई है और नीतीश कुमार के बाद अब उनके रिटायरमेंट का भी समय आ गया है।