14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को बताया फर्जी, कहा- ‘उड़ता बिहार’ बन रहा राज्य, घर-घर पहुंच रहा सूखा नशा

Prashant Kishor News: बिहार में कथित तौर पर 'सूखा नशा' के बढ़ते कारोबार को लेकर प्रशांत किशोर ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Aug 14, 2026

bankipur mla Prashant kishor

बांकीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर (फोटो- X@MaithilAnup)

Bankipur MLA Prashant Kishor: जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान दावा किया कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून पूरी तरह से फर्जी है और इसके कारण राज्य अब 'उड़ता पंजाब' की तर्ज पर 'उड़ता बिहार' बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

फर्जी शराबबंदी कानून से घर-घर पहुंचा सूखा नशा - प्रशांत किशोर

बांकीपुर में स्थानीय समस्याओं पर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इलाके के हर वार्ड में स्थानीय लोग सूखे नशे को लेकर शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले तीन साल से लगातार कह रहे हैं कि राज्य में शराबबंदी कानून फर्जी साबित हुआ है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और शराब माफियाओं की मिलीभगत से आज नशा घर-घर तक पहुंच गया है। उन्होंने याद दिलाया कि दो साल पहले ही उन्होंने कहा थी कि यह फर्जी कानून बिहार को 'उड़ता बिहार' बना देगा और अब वही हकीकत सबके सामने आ रही है।

आपराधिक चरित्र वाली सरकार से अपराध मुक्त समाज की उम्मीद बेमानी - प्रशांत किशोर

बिहार में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार का मुखिया और सत्ता का चरित्र अपराधी रहेगा, तब तक बिहार में अपराध मुक्त समाज की कल्पना करना बेमानी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि जनता ने उनके खिलाफ वोट नहीं किया। लोगों ने जाति, धर्म और राजनीतिक दलों के नाम पर वोट दिया है, इसलिए हत्या, लूट और अपराध का यह सिलसिला अगले चार साल तक बदस्तूर जारी रहेगा।

बकवास करना बंद करें गिरिराज सिंह- प्रशांत किशोर

जातीय जनगणना और राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा कि गिरिराज सिंह को अनावश्यक बयानबाजी और बकवास बंद करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वह ज्यादा बोलेंगे तो उनकी पूरी कुंडली जनता के सामने आ जाएगी, जिसके बाद वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह बेगूसराय में कुशवाहा समाज का वोट पाने के लिए सम्राट चौधरी के पक्ष में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।

गिरिराज सिंह के रिटायरमेंट का समय आ गया है - प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब बेगुसराय की बेटी के साथ होटल में जबरदस्ती की गई या NEET छात्रा के साथ बालात्कार और हत्या की घटना हुई तो गिरिराज सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बिहार में एक रुपये की भी फैक्ट्री नहीं लगायी। वे केवल झटका मीट, हलाल मीट और हिंदू-मुस्लिम जैसे ध्रुवीकरण के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि अब गिरिराज सिंह की उम्र हो गई है और नीतीश कुमार के बाद अब उनके रिटायरमेंट का भी समय आ गया है।

भरत तिवारी के परिवार का नौकरी और मुआवजा लेने से इनकार, कहा- छोटी मछली पकड़ने से क्या होगा, पहले SDM पर हो एक्शन

ये भी पढ़ें
Bharat Tiwari Encounter update.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

14 Aug 2026 08:52 pm

Published on:

14 Aug 2026 08:47 pm

Hindi News / National News / प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को बताया फर्जी, कहा- ‘उड़ता बिहार’ बन रहा राज्य, घर-घर पहुंच रहा सूखा नशा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘गलत हरकत की तो नक्शे से मिटा देंगे’, IWT धमकी पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब

India Pakistan Tension
राष्ट्रीय

राहुल गांधी के बयानों पर भड़के हिमंत सरमा, बोले- लगातार चुनावी हार से मानसिक संतुलन बिगड़ गया

Himanta Sarma
राष्ट्रीय

बिजली-गैस संकट के बीच बांग्लादेश ने मांगा अतिरिक्त डीजल, भारत ने दिया बड़ा संकेत

Bangladesh Diesel Demand
राष्ट्रीय

Gallantry Awards 2026: स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 वीरता पुरस्कारों को दी मंजूरी, 13 मरणोपरांत

Gallantry Awards 2026 news
राष्ट्रीय

Gujarat ACB Action: स्वतंत्रता दिवस से पहले एक्शन मोड में एसीबी, एक दिन में दो ट्रैप, घूस लेते तीन को पकड़ा

Gujarat ACB Action
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.